Lady Gaga leva tombo ao ser carregada por fã em show

Lady Gaga protagonizou uma cena engraçada na última quinta-feira (17). Durante um show de sua turnê Enigma, que aconteceu em Las Vegas, um fã subiu ao palco e a pegou no colo. Após um pequeno descuido, o rapaz caiu e levou junto a diva do pop.

Algumas pessoas que assistiam ao show conseguiram gravaram o momento, que teve grande repercussão nas redes sociais.

Um fã brasileiro contou que, apesar de todo o susto, Gaga teve a melhor reação possível: pegou o microfone e disse que estava bem. Além disso, a cantora ainda falou que o amor mútuo os derrubou do palco. “Nós caímos nos braços um do outro, somos tipo Rose e Jack, do Titanic“, brincou a artista.

gente? podemos ir dormir tranquilo amados 🙏🏿💕 lady gaga eu te amo putinha 😔💕🙏🏿 pic.twitter.com/u9DIjja7zV — 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞; ai como é bom ser fã da lady gaga (@badrmsnce) October 18, 2019

