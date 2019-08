Músico pede milhões de dólares a Lady Gaga por suposto plágio em “Shallow”

A cantora Lady Gaga, 33 anos, foi acusada de plágio no hit Shallow, presente na trilha sonora do remake de Nasce Uma Estrela (2018) e vencedora de Melhor Canção no Oscar.

O músico Steve Ronsen, de Nashville, nos Estados Unidos, pede milhões de dólares como ressarcimento por uma suposta cópia na progressão de notas que, segundo ele, é igual a de sua canção Almost, lançada há seis anos. O principal argumento é de que a artista imitou a sequência de sol, lá e si.

Ao PageSix, o advogado de Steve contou que equipe do músico entregou um relatório aos representantes de Gaga mostrando a similaridade. “Em nome de uma saída amigável, minha equipe entregou a Lady Gaga um relatório oficial, com um renomado especialista determinando que há semelhanças no tempo, ritmo e harmonia entre as canções”, disse.

Os advogados da cantora negam as acusações e afirmam que, ao contrário do que ele afirma, a progressão é comum e presente em outras várias canções anteriores, como Dust in The Wind do Kansas, de 1978. A equipe ainda afirma que não passa de uma tentativa frágil e “vergonhosa” de “ganhar dinheiro fácil”.

Compare as duas:

SHALLOW, Lady Gaga

ALMOST, Steve Ronsen

