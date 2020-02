Lado a Lado: Laura aceita morar com Edgar e o pede em casamento

Laura e Edgar ficam juntos novamente

Foto: TV Globo/Divulgação

Finalmente, Edgar (Thiago Fragoso) convence Laura (Marjorie Estiano) a voltar a morar com ele. Ao descobrir que o amado é o famoso jornalista Antônio Ferreira, a professora confessa que também andou se aventurando com as letras com o pseudônimo Paulo Lima. Depois da revelação, ambos têm ainda mais certeza da afinidade entre eles e percebem que nasceram um para o outro. Diante disso, o jovem mais uma vez pede à amada que volte a morar com ele. Ela não só aceita como o pede em casamento. O amor é lindo.