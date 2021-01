O que está em jogo no divórcio bilionário de Kim Kardashian e Kanye West

O casamento de Kim Kardashian e Kanye West acabou. Os dois que se casaram em 2014 e são pais de quatro crianças na faixa etária de cinco a sete anos, decidiram se divorciar, agora no começo de 2021, por conta de planejamentos de vida diferentes. O maior obstáculo para um rompimento amigável é a casa de US$60 milhões (R$319 milhões) de dólares que os dois têm no Calabasas, Califórnia – de acordo com tabloide Page Six.

A casa foi comprada por US$40 milhões (R$213 milhões) e foi reformada por mais US$20 milhões (R$106 milhões) o que totalizou o investimento de US$60 milhões (R$319 milhões). Vale lembrar que o valor nem parece tão alto quando se leva em consideração a fortuna dos dois.

Segundo a Forbes, Kayne tornou-se um bilionário em 2020. A estimativa da publicação é que ele tenha acumulado 1,3 bilhão de dólares (R$ 6,5 bilhão). Já Kim vem logo atrás com US$ 780 milhões (R$ 4 bilhões), também segundo a revista.

Um pessoa próxima à família teria dito que Kim quer ficar com a casa por causa dos filhos. “Kim está tentando fazer com que Kanye entregue a casa dos Calabasas para ela, porque é onde as crianças vivem e estão crescendo. Essa é a casa deles”, diz ao Page Six.

A socialite já não usa mais a aliança de compromisso do casamento com West, é especulado que o motivo da separação foi a decisão de Kanye de se candidatar a presidente dos Estados Unidos na próxima eleição, Kim sentiu que não tinha mais espaço na vida do cantor.

No Twitter, West dá a entender, que Kim o traiu com o Rapper Meek Mill no ano passado e desde então tenta se separar dela, mas logo em seguida apagou o post. “Elas (Kim e Kris Jenner) tentaram voar com dois médicos para me internar. Eu estou tentando me divorciar desde que a Kim se encontrou com Meek no hotel Waldolf para reforma carcerária.”

O Insider informou que a empresária contratou uma das advogadas mais conceituadas no requisito separação de celebridades, Laura Wasser, e por enquanto a separação ocorre de forma discreta.