Quando o assunto é moda, Kate Middleton é sinônimo de elegância e bom gosto. Mas, assim como nós usamos a Duquesa de Cambridge como inspiração fashion, ela também se espelha em outras mulheres na hora de compor os looks, inclusive na sua sogra, a princesa Diana. Kate provou isso ao usar um look parecido com o da sogra durante viagem ao Paquistão.

Para acompanhar um evento da instituição de caridade National Emergencies Trust, em Londres, junto de William, Kate optou por um vestido azul royal de Emilia Wickstead. Além de chamar atenção pela coincidência fashion com a cunhada Meghan – que também optou pela cor azul marinho para a 91ª cerimônia Field of Remembrance, na Inglaterra –, o look de Kate deu o que falar por conta de um item especifico: um par de brincos de safira.

Kate escolheu as joias que eram originalmente da falecida sogra, a Lady Di, como uma forma de homenagear a família do marido. Inclusive, o acessório foi dado por um William, em 2011, no mesmo ano em que se casaram. O príncipe acertou em cheio com o presente, já que os brincos combinam perfeitamente com o anel de noivado de Kate, que também pertencia à princesa Diana.

Saiba mais sobre a National Emergencies Trust

O Trust é uma instituição de caridade privada destinada a ajudar em situações de desastres naturais que ocorrem no Reino Unido. O lançamento da instituição foi realizado na igreja de St. Martin-in-the-Fields, em Londres.

No evento, o casal se encontrou com um grupo de pessoas que foram afetadas por uma série de desastres recentes, como o ataque terrorista da Ponte de Westminster e Grenfell Torre de fogo. William aproveitou a oportunidade para elogiar a “resiliência e força” dos sobreviventes.

“Todos sabemos o importante papel que o Comitê de Emergência de Desastres desempenha na canalização da extraordinária generosidade do público britânico para responder a desastres no exterior”, disse William. “Portanto, é justo que uma nova instituição de caridade nacional possa cumprir a mesma função quando ocorrer uma tragédia em casa”.

