Kate e Wiliam se inspiram em hábito de Lady Di para educar os filhos

Kate Middleton e William são membros da Família Real, mas nem por isso querem que seus filhos vivam em um mundo de contos de fada. Os duques de Cambridge já demonstraram o desejo de que George, Charlotte e Louis sejam criados como pessoas normais.

Segundo o veículo The Sun, o casal se espelha na cartilha da princesa Diana na hora de educar os filhos. “Kate sempre quis que as crianças vivessem no mundo real. Ela e William não querem que elas vivam em uma bolha dourada”, disse uma fonte ao The Sun. “Eles querem que eles cresçam tendo as mesmas experiências que outras crianças”, garantiu a pessoa.

Vale lembrar que Lady Di foi a primeira a quebrar o molde de como as crianças da FamíliA Real eram criadas. Quando William e Harry eram pequenos, a princesa levava os filhos para o McDonald’s, cinema e até parque de diversão. Assim, eles poderiam se conectar com outras crianças. E Kate e William querem essa mesma experiência para os filhos.

“Kate está ciente de quanto William amava sua mãe”, disse a fonte. “Ela era muito desagradável e queria que William e Harry se encaixassem com seus amigos da escola e experimentassem a normalidade. Esse é o bastão que ela entregou a Kate.”

Além de levar seus filhos para viagens ao zoológico e à praia, Kate espera que eles façam tarefas em torno do Palácio de Kensington. George, por exemplo, ajuda o motorista a transportar as compras. Enquanto isso, Kate também é rigorosa em “limitar o tempo da tela e o açúcar”.

