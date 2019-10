Príncipe William se emociona em visita ao Paquistão por conta de Lady Di

A visita de Kate Middleton e príncipe William ao Paquistão começou com um dia cheio de emoções. O casal real visitou nesta terça-feira (15) uma escola na capital do Paquistão, onde conversou com as alunas, que iam desde o jardim de infância ao ensino fundamental.

Durante o bate-papo, as jovens emocionaram o príncipe ao falar de sua mãe, a Princesa Diana. Elas se declararam como “fãs” de Lady Di. William sorriu e disse: “É muito doce da parte de vocês, eu era um grande fã da minha mãe também. Ela veio aqui três vezes, eu era muito pequeno”, comentou. “Essa é a minha primeira vez aqui, é muito bom conhecer vocês”.

A visita faz parte do programa que Kate e William apoiam, o Teach for Pakistan (Ensinar para Paquistão, traduzido do inglês), que visa encorajar e apoiar professores no sistema de educação do país, especialmente em áreas mais carentes e desiguais.

Na escola, uma das meninas confessou que sonha virar cirurgiã neurológica um dia e perguntou a William o que ele sonhava ser quando crescer. O futuro Rei contou que “mudou muito” de ideia enquanto crescia, mas que sempre quis aprender a voar. “E eu voei por algum tempo, eu amo voar, me sinto livre”, disse.

Depois da escola, o casal se encontrou com um grande amigo de Diana, o primeiro ministro Imran Khan.

Kate, como sempre, escolheu peças elegantes e modernas. Na escola, a Duquesa de Cambridge optou por uma designer paquistanesa, Maheen Khan, e brilhou em um modelo sóbrio totalmente azul. Para o almoço, Kate acertou de novo, mudando para calças verdes (de novo de Maheen Khan), combinado uma túnica da mesma cor de Catherine Walker e um lenço de Satrangi e brincos da marca Zeen.

