Primeiro reencontro entre Harry, William, Kate e Meghan é confirmado

A novela da Família Real promete, pelo menos, novas fotos dos quatro membros mais famosos do momento: Harry, William, Kate e Meghan. A presença deles está confirmada tanto no Festival of Remembrance Service, que acontecerá no sábado e no Remembrance Sunday Service, previsto para domingo.

Em 2018, William e Kate se sentaram longe de Harry e Meghan no Festival of Remembrance Service

Em 2018, Harry e Meghan ficaram ostensivamente longe de Kate e William nos eventos. Havia a questão de protocolo e William, como herdeiro mais próximo da Coroa, ficou perto da Rainha Elizabeth e do pai, príncipe Charles, respeitando a ordem sucessória. No entanto, longo em seguida começaram a circular as notícias de brigas entre os irmãos e cunhadas, algo que foi confirmado recentemente pelo próprio príncipe Harry.

No ano passado, por questões de protocolo, Meghan ficou em um balcão separado durante o desfile do Remembrance Sunday Service

A última vez que a família esteve unida, já lidando com as notícias sobre os desentendimentos, foi em julho, em um jogo de polo onde Meghan levou Archie e Kate brincou com Louis.

Não há dúvida de que a família vai posar unida para fotos, mas o que interessa mesmo é: o que Meghan e Kate vão vestir?

