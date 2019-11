Kate Middleton vai escondida a um pub em Londres

De vez em quando, toda mulher precisa curtir um drink e relaxar, mesmo uma princesa. Kate Middleton não é exceção e hoje (5) a imprensa inglesa reportou uma saída quase clandestina (não era um compromisso oficial) que surpreendeu alguns súditos que estavam no pub Hollywood Arms, em Londres. A escapada teria acontecido no mês passado e faz parte de uma tradição entre as mães da escola onde a princesa Charlotte e o príncipe George estudam: elas se encontram para se conhecer, relaxar e conversar.

Kate e William estiveram em um pub irlandês esse ano

Para não chamar a atenção da imprensa e fotógrafos, a duquesa entrou no pub por uma passagem secreta, nos fundos do bar. Uma vez lá dentro, ela bebeu tranquilamente e se divertiu com as novas amigas. O pub, que fica no luxuoso bairro de Chelsea, é um lugar simples, mas frequentado pelos famosos em Londres. A lotação é de 80 pessoas. A passagem secreta foi criada especialmente para o príncipe Harry, que frequentava o local quando ainda estava solteiro.

Para quem pode ir, além de esbarra com a realeza, o pub é conhecido por um ótimo brunch aos domingos!

Leia mais: Segredos da Família Real são revelados em livro

+ Bailarina negra compartilha a emoção de ter sapatilhas da cor de sua pele

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?