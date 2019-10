Kate Middleton está tentando se reconciliar com Meghan e Harry

Kate Middleton está dando seu melhor para ajudar Príncipe Harry e Meghan Markle depois de suas últimas declarações à mídia, disse uma fonte ao Daily Mail. A Duquesa de Cambridge “sente muito” pela situação que Meghan está passando com a imprensa britânica, que praticamente a culpou pelo afastamento do marido e o irmão William.

No documentário “Meghan and Harry: An African Journey”, que mostra a viagem do casal pelo continente e foi exibido pelo canal ITV, Meghan afirmou que “não está bem” com tudo que vem acontecendo. Também no filme, Harry afirma que ele e o irmão estão “seguindo por caminhos diferentes”, não se encontram com tanta frequência e “assim como todos os irmãos, têm dias bons e dias ruins”. Aparentemente, as declarações tocaram Kate Middleton.

“Por trás das câmeras Kate está realmente tentando unir a família de novo e ajudar Meghan. Nenhum deles quer desapontar a Rainha”, disse Phil Damier, autor de livros sobre a Família ao Express.

Segundo as fontes, Kate já procurou Meghan e as duas conversaram por telefone. Na última semana, uma foto mostrou que a Rainha Elizabeth retirou a foto de Meghan e Harry que ficava ao lado da de Kate e William em seu gabinete, sugerindo que a monarca realmente está bem aborrecida com a exposição do casal.

