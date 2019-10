No último final de semana, a apresentadora Rafa Brites celebrou seu aniversário de 33 anos com um festão. Para comemorar com os amigos e a família, ela decidiu usar um vestido dourado curtinho e cheio de brilhos.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Mas o que chamou à atenção dos fãs foi a origem do look. Rafa revelou que comprou o vestido bêbada em um sexy shop, quando estava em Londres. “A pedidos! Meu vestido lindo! Eu não sei de onde é porque comprei bêbada em um sexy shop em Londres. Paguei 150 libras. Fim! Não tem marca, não custa uma fortuna… (tão dizendo que ele custa 35mil reais). E não tenho foto pra mostrar porque esqueci de tirar”, escreveu a apresentadora.

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?