Miss Mato Grosso zomba de entregador e perde o título

Uma atitude polêmica da miss Mato Grosso, a Bruna Reis Figueiredo, rendeu incomodou os internautas nas redes sociais. Bruna, de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, zombou um entregador pelo fato do trabalho ser realizado por uma bicicleta, e não por uma moto. A miss chegou a gravar o momento em que caçoa do profissional.

No vídeo, ela diz: “Não acredito heim?! Tá ruim pra mim, tá ruim pra você, tá ruim até pro entregador. Não desmerecendo o trabalho do menino, mas é aí que você vê porque sua comida chega atrasada. A pessoa, além de estar de bicicleta, está em marcha lenta, subir a ladeira”, comentou.

Ela estava de carro logo atrás do entregador, quando compartilhou o vídeo em sua conta no Instagram. Veja o registro:

pq ngm ta falando disso????? a Miss Campo Novo de Mato Grosso zoando um cara que trabalha de uber eats e faz as entregas de bicicleta

"por isso a comida chega atrasada"

eu só quero q Deus abençoe a cabeça futil dessa garota pic.twitter.com/oJdPm6Ovp0 — maria (@crypiamia) October 26, 2019

Por conta das inúmeras críticas recebidas, Bruna postou em suas redes sociais uma série de mensagens pedindo desculpas. Na publicação, a jovem dizia que gostaria de reparar o seu erro e, por isso, gostaria de encontrar o rapaz.

“Aquela brincadeira que em um minuto de deslize fazemos (sim, todos fazemos) e que infelizmente tem um peso atormentador”, postou a miss em uma nota oficial. Ela ainda disse no comunicado que foi “um momento de deslize” e não passava de uma “brincadeira”. Mas o caso não parou nas redes sociais.

A organização do Concurso Miss Mato Grosso 2019 informou na sexta-feira (25) que Bruna violou os princípios do concurso. “Tal conduta não é condizente com a função assumida ao conquistar a coroa que ela representa. Lamentamos o ocorrido e reiteramos nosso compromisso, seriedade e respeito que o Concurso Miss Mato Grosso tem com a sociedade mato-grossense”, disse a organização, que decidiu retirar o título de Miss Campo Novo do Parecis 2019.

