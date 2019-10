Harry aparece carregando Archie no colo em vídeo e distrai fãs

Um momento do documentário Harry and Meghan: An African Journey (Harry e Meghan: Uma jornada africana, em tradução livre), que foi ao ar no último domingo (20) no canal ITV, chamou atenção dos fãs do casal real. Durante uma entrevista de Meghan, Harry aparece ao fundo da filmagem com Archie no colo e chamou atenção de quem estava assistindo.

Meghan conversou com o jornalista Tom Bradby sobre os dois primeiros dias de viagem na África do Sul. Ela afirmou sentir otimismo no país e contou que ela e o marido haviam levado Archie, de 5 meses, para conhecer o Arcebispo Desmond Tutu, ganhador do Nobel da Paz.

Os fãs mais atentos perceberam que bem nesse momento o Príncipe Harry passa no fundo do local balançando Archie em seus braços. O vídeo viralizou nas redes sociais e muitos internautas disseram que aquele foi o momento que mais gostaram de todo o documentário.

“Meghan está falando coisas importantes, mas eu não consigo parar de olhar pra dupla no fundo… Harry e Archie”, disse uma. “Harry carregou o Archie de forma tão carinhosa”, escreveu outro.

Em outra parte do documentário, é possível ver muito bem o rostinho de Archie no colo do pai. “Percebi que Archie tem os olhos do pai. Que pai fofo”, disse uma fã. “Archie é muuuito fofo”, afirmou outra.

Leia mais: 2ª temporada de SOS Família Digital estreia com episódio sobre fake news

+ Batista cai sobre Boni em inauguração de restaurante de Claude Troisgros

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?