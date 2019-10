Harry entra como penetra em reunião comandada por Meghan Markle

Dirigindo pessoalmente Meghan Markle até uma reunião perto de sua casa, em Windsor, príncipe Harry mais uma vez se destacou hoje (25). O casal chegou à reunião do Fundo da Comunidade de Estados Independentes Britânicos em um carro elétrico e, embora não fosse esperado, ele participou da reunião que trataria sobre igualdade de gênero. Meghan agradeceu aos presentes por permitirem que o príncipe entrasse de penetra porque “empoderamento feminino não pode acontecer sem que os homens façam parte do movimento”, ela disse. O Fundo visa ajudar jovens líderes de 53 países no Comunidade de Estados Independentes Britânica.

Meghan abriu a reunião ao lado do marido e reforçou que a discussão “não pode acontecer sem os homens”. ‘O que todas vocês são capazes de fazer independentemente é incrível, mas quando se trabalha em conjunto”, defendeu. A duquesa chamou a atenção ao repetir a saia de couro vermelha que a Rainha Laetizia da Espanha usou em outro evento ontem (24), na Coréia do Sul. A saia é da marca Hugo Boss.

Meghan tem uma versão verde da mesma saia. Pelo visto é um modelo favorito.

