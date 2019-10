Rainha passa recado sutil à Harry e Meghan

O drama da família real inglesa segue dia-a-dia com novos detalhes, mas o mais forte deles pode ter sido dado – silenciosamente – essa semana e direto da própria Rainha Elizabeth II. A avó orgulhosa e próxima dos netos William e Harry, está, como disse o jornal The Sun, desapontada com a lavação de roupa suja e por Harry estar falando tão abertamente com a imprensa sobre assuntos íntimos. Ela insiste que os príncipes se reaproximem e que mantenham a discrição, e estaria pressionando o filho, príncipe Charles, para resolver a questão entre os filhos dele. “O respeito e admiração pela Rainha vem do fato que ela sempre se coloca acima de assuntos como esse, mas ela é próxima de todos os netos. A conexão é forte”, disse a fonte ao The Sun.

Apesar de não se pronunciar oficialmente, os jornais ingleses notaram um detalhe muito importante no gabinete da rainha: a foto de Harry e Meghan, que tinha em destaque, à frente do porta-retratos de William e Kate… sumiu. Em julho desse ano a decoração mantinha o casal na mesma posição, como comparou o DailyNews.

Porém, na terça-feira (22), a decoração estava diferente.

Pois é, as fotos anteriores estão lá ainda. Recado, na verdade, nada sutil, concordam?

