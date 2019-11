Apesar de poderem pagar quase R$ 80 mil reais para seus faxineiros, a Família Real ainda é, nas devidas proporções, gente como a gente. Eles saem para se divertir, têm suas desavenças e, é claro, assistem televisão.

Kate Middleton, por exemplo, tem alguns shows favoritos e um deles é nada menos do que o Strictly Come Dancing, a versão britânica do nosso Dança dos Famosos. O fato foi revelado pelo próprio príncipe William na última quarta-feira (13), durante um evento de caridade em Londres.

Em conversa com Shirley Ballas e Claudia Winkleman, respectivamente jurada e apresentadora do programa, ele contou já ter visto o show algumas vezes com a esposa. “Catherine é uma grande fã e minha sogra também ama”, disse.

Recentemente, rumores apontaram que a duquesa de Cambridge gostaria de ser apresentadora de TV na BBC. Já pensou em ver Kate no comando do Strictly como o Faustão na Globo ou a Xuxa na Record?

