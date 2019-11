Família real abre vaga de faxineiro e salário impressiona

Trabalhar para a Família Real já é uma realidade! O Castelo de Windsor, uma das propriedades da Rainha Elizabeth II, está contratando um faxineiro e o salário é bem generoso: £ 14,7 mil, cerca de R$ 79 mil!

A vaga foi divulgada pelo site do Castelo. Para garantir a remuneração, o funcionário terá que trabalhar 30 horas semanais, de segunda a domingo.

“Aprendendo com seus colegas, você obterá as habilidades profissionais necessárias, sempre buscando os mais altos padrões. E, de vez em quando, você também apoiará funções em eventos no castelo”, diz a descrição da vaga.

Entre as funções do futuro funcionário estão “manter, limpar e cuidar de uma ampla variedade de interiores e itens, garantindo que eles sejam apresentados da melhor forma possível”.

E quais são os requisitos necessários? “Experiência anterior de limpeza ou hospitalidade” e “um olhar atento aos detalhes”, além de “altamente eficiente e proativo, com boas habilidade de gerenciamento de tempo, saber priorizar e gerenciar uma carga de trabalho diária ocupada”.

Descrição de vaga para emprego no Castelo de Windsor

Além desta vaga, há outras oito oportunidades para quem quiser trabalhar para a Família Real: assistente de admissões, assistente de serviços aos visitantes, chefe da Encadernação Real e gerente assistente de varejo, assistente de projetos na área de tecnologia, assistente de compras e assistente de serviços aos visitantes, e coordenador de programas familiares, no Palácio de Holyroodhouse.

E aí, você se habilitaria para algum desses?

