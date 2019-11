O segredo da Rainha para manter suas joias brilhantes

Paninhos e produtos especiais? Nada disso! O segredo de limpeza das joias da rainha Elizabeth é muito menos óbvio do que imaginamos. Segundo Angela Kelly, que foi auxiliar e estilista da monarca e é autora do livro The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe (O outro lado da moeda: A rainha, a costureira e o guarda-roupas, em tradução livre), ela utilizava gim para manter os diamantes brilhando.

“Um pouco de gim e água são muito úteis para dar um brilho extra aos diamantes. Só não conte ao joalheiro!”, brincou Angela em entrevista à Cosmopolitan. Mas ela completa dizendo que a bebida alcoólica é só uma medida de urgência e que, quando necessário, os joalheiros da Rainha fazem uma limpeza profunda nas peças. “Eu só fazia isso para polir e mantê-las sempre brilhando”, completou.

Além de cuidar de todo o guarda-roupas, Angela também era a responsável pelas joias e coroas da Rainha. A assistente pessoal ajudava a monarca a escolher as roupas e acessórios para ocasiões e eventos especiais. Ela também revelou no livro que todos os colares, brincos, pulseiras e as coroas de Elizabeth são dispostas em uma bandeja que pertenceu à rainha Mary.

