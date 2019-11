Stella McCartney comete gafe envolvendo Meghan Markle

No último sábado (9), foi celebrado o Remembrance Day, evento que homenageia aos membros e veteranos das Forças Armadas Britânicas. E, como de costume, a Família Real compareceu em peso, participando das cerimônias.

Apesar do tom sóbrio e do protocolo que determina o uso de preto na data, Kate e Meghan surgiram cheias de elegância, encantando o mundo fashion.

A própria Stella McCartney, estilista responsável pelo casaco utilizado por Meghan, se mostrou maravilhada por ter a Duquesa mais uma vez vestindo uma de suas criações. “Muito honrada por ter Vossa Alteza Real, a Duquesa de Sussex usando nosso casaco do outono de 2019 na cerimônia do Remembrance Day. Beijos, Stella”, dizia postagem do Instagram da estilista.

Meghan Markle durante o Remembrance

O post, porém, não foi bem recebido pelo público. “Remembrance Day existe para honrar aqueles que lutaram por nós, não para ser usado como propaganda”, escreveu um seguidor. Outros concordaram: “Usar o Remembrance Day para divulgar suas roupas é um pouco desrespeitoso! Pessoas morreram e você usa fotos das condolências para se promover. Apenas errado.”

Sem se manifestar sobre os comentários, a estilista deletou a publicação.

