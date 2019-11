Natal de Rainha Elizabeth será um pouco mais triste esse ano

Para muitas famílias as festas de Natal podem ser estressantes. Aqueles parentes brigados, jantares com saia justa… e não é diferente para a Família Real. Segundo o jornal inglês The Sun, o príncipe Harry já avisou à avó que ele e Meghan não vão se juntar à família para as festas de fim-de-ano, sinalizando mais uma vez que a briga com o irmão, príncipe William, ainda não foi superada. Harry sempre passou todos os natais com a Rainha, mesmo quando Diana era viva, e só esteve ausente uma única vez, em 2012, porque estava servido ao exército no Afeganistão. A decisão, segundo fontes no palácio, magoou Elizabeth II, especialmente porque é o primeiro natal do bisneto, Archie. “A Rainha pode ter ficado um pouco chateada, mas ela é muito educada para deixar alguém perceber ou comentar alguma coisa”, disse a fonte.

A crise familiar vem se arrastando por um ano e depois de que o príncipe confirmou em uma entrevista o afastamento do irmão mais velho, não há sinais de que tenham feito as pazes. Eles estiveram lado a lado nos eventos oficiais do Rememberance Day, mas não há registros dos dois interagindo. Nem mesmo Kate e Meghan.

William e Harry estiveram lado a lado no domingo, mas não se falaram

Harry já tinha comunicado que a partir de segunda-feira (18), ele e a família vão tirar seis semanas de férias, indo passar o dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Todos assumiam que eles voltariam para Inglaterra para passar o natal com a família Real, mas Harry disse à avó que “precisa de um tempo afastado para recarregar as baterias e fazer planos para o ano que vem”. Ele e Meghan ainda não decidiram onde ou com quem onde vão celebrar o Natal.

Como era de se esperar, a notícia gerou ainda mais críticas ao casal por parte da imprensa. A guerra declarada dos dois à “firma”, no papel de vítimas, tem dividido opiniões. “Se fosse algo que eles tivessem planejado antecipadamente, do tipo uma grande festa de Natal com a família dela [Meghan] e fosse a vez deles, seria compreensível porque William e Kate também passam natais com os Middletons algumas vezes”, disse o escritor especialista em família Real, Phil Dampier. “Mas claro que sabemos que Meghan está afastada de toda sua família, com exceção de sua mãe”, cutuca o escritor antes de arrematar: “Então é muito claro que eles não querem estar com a Rainha ou o resto da família, o que é preocupante. Talvez eles tenham tempo de refletir nos seus problemas nas próximas semanas e espera-se que finalmente percebam que se colocarem no papel de vítimas e forasteiros não está ajudando a ninguém”.

Especialistas esperam que o casal mude de idéia. Nas contas do Instagram, William e Kate citaram Meghan e Harry em um post ontem (13), deliciando aos fãs e revelando que há um esforço para reconciliação em andamento. Os dois fizeram elogios à iniciativa Shout, um serviço 24h para ajudar pessoas em crise, lançado em maio.

“Natais em Sandringham podem ser estressantes e talvez eles não queiram ir com Archie ainda tão novo”, disse a biógrafa Real, Ingrid Seward. “Dito isso, Sandringham recebeu muitas crianças ao longo dos anos e tem estrutura para elas. Eu acho que é triste que não queiram fazer parte a reunião familiar, particularmente agora que a Rainha e o Duque de Edinburgh estão com idade tão avançada”, comentou a escritora.

Meghan participou de todas as festas de fim-de-ano nos últimos dois anos, mas ela e Harry já quebraram a tradição esse ano ao não terem se juntado à família nas férias de verão da Rainha, em Balmoral, Escócia. Como disse Seward, a decisão deles parece bem clara: “Não parece ter nada a ver com Archie, mas sim com o que eles estão sentindo”.

Ah, sim: William e Kate, junto com George, Charlotte e Louis já confirmaram presença no Natal. Pelo andar da carruagem, a foto de Harry e Meghan não deve retornar ao gabinete da Rainha tão cedo…

