Kate Middleton surge com colar especial em homenagem aos filhos

Entre as joias suntuosas que estão à disposição de Kate Middleton, a duquesa estreou nesta semana certamente uma das mais especiais durante um passeio em um parque de Londres para discutir com mães e pais os desafios familiares na pandemia.

No pescoço, Kate usou um colar em homenagem aos filhos, George, 7 anos, Charlotte, 5, e Louis, 2. Os três pingentes pendurados tiveram as iniciais de seus filhos, G, C e L, gravadas em cada um deles.

Para compor a produção de acessórios, a duquesa de Cambridge escolheu uma peça da linha Spells of Love, assinada pela designer Hayley Jones, de 110 dólares. Camiseta branca, com gola quadrada e mangas levemente, tênis branco e calça rosa foram suas escolhas para criar um look casual.

Sobre a homenagem aos filhos, essa não é primeira que vez que a princesa usa os nomes dos pequenos em uma joia. No início do ano, Kate personalizou um colar Gold Midnight Moon, da designer Daniella Draper, que custa 1.400 dólares.

Para a People, Daniella revelou que a peça diz muito sobre ela. “Eu uso todos os dias, assim como minha mãe e minha irmã. Está se tornando um de nossos campeões de vendas e pode ser personalizado de muitas maneiras.”

Ainda neste ano, Kate afirmou que não tem planos para aumentar a família. Em um evento oficial, a duquesa disse: “Não creio que William queira mais filhos”. Ela só não deixou claro se compartilha do mesmo desejo do companheiro.

