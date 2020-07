Serena Williams doa lucro de coleção de joias a empreendedores negros

O sucesso que a tenista Serena Williams construiu dentro das quadras é estendido para a sua carreira de empresária. Formada como designer de moda, a profissional criou uma linha de joias, com o seu nome, no ano passado. “Esta é uma categoria totalmente nova para mim. Mas sempre gostei de jóias, se você olhar para tudo o que fiz. Eu até joguei tênis com joias às vezes”, disse à People.

Em julho, Serena lançou sua nova coleção Unstoppable (em tradução livre para o português, Imparável) de sua linha de joias com duas peças, sendo um colar e uma pulseira. As duas joias contam com um único círculo de prata e um pequeno diamante. O elemento não foi escolhido aleatoriamente. “Eu usava um colar circular na última vez em que venci os quatro Grand Slams consecutivos”, comentou sobre o importante torneio de tênis. “Ganhei quatro seguidas usando esse colar. Eu era realmente imparável”, explica referindo-se à peça que serviu de inspiração para a nova coleção.

“Representa serenidade e unidade e é um lembrete de que otimismo e força são imparáveis”, definiu ela em uma publicação no Instagram sobre a coleação, que terá o lucro revertido para um destino especial. Até o dia 5 de agosto, todo o dinheiro da venda será doado para o Opportunity Fund, instituição responsável por destinar a quantia para empreendedores negros atingidos pela crise econômica durante a pandemia.

“Minha equipe e eu estávamos pensando em como essa [coleção] poderia ser uma missão, e não apenas sobre vender jóias”, explicou Williams, completando que “estava pensando em como ajudar as pessoas a sentirem que podem passar por esses momentos. Somos imparáveis”, finalizou.