Juliano Cazarré diz que masculinidade deixa o mundo mais seguro

Juliano Cazarré acabou gerando desconforto em alguns internautas com uma postagem em suas redes sociais no último sábado (2). A discussão começou quando Cazarré compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo de um gorila que abria passagem em uma estrada com carros para que as fêmeas e os filhos pudessem passar.

Ele ainda afirmou que a situação que ocorria no vídeo deveria ser exemplo. “A masculinidade é uma construção social… Só que não!

PROVER E PROTEGER: a masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro”, dizia a legenda do vídeo. Confira abaixo:

Nos comentários diversas pessoas discordaram do ator citando situações de violência que vinham especialmente de homens. “A masculinidade batia e ofendia a minha família, destruiu sonhos e desejos… A masculinidade está deixando mais de 5.5 milhões de crianças sem registros”, disse uma seguidora.

Já outros concordaram com Cazarré. “Incrível, o cara posta exatamente que o papel de um pai é cuidar, prover e proteger, ai vem a turminha do barulho com esse escarcéu. Em nenhum momento ele desmereceu mãe que cuida de seus filhos sozinhos”, rebateu outra internauta.

Juliano não poupou as pessoas que criticaram a sua publicação e respondeu os comentários. “O post é sobre isso. O papel dos homens é assumir e cuidar de suas famílias. Mas um século de relativização, de ataques à masculinidade, e agora temos essa geração de homens geleia que fariam nossos avós e bisavós chorarem de vergonha”, explicou.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Em uma nova publicação, o ator gaúcho mostrou que sua opinião continua a mesma e revelou que ganhou novos seguidores após o episódio. “Imediatamente apareceram milhares de pessoas com bom senso mandando comentários de apoio. Meu número de seguidores aumentou. Isso só prova que muitas pessoas concordam e estão ansiosas em ouvir o óbvio”, ele ainda reforçou a mensagem de que os homens devem cuidar de suas famílias e que os pais precisam ser presentes na vida de seus filhos.

Leia mais: Silvio Santos faz saudação nazista durante programa

+ Família de mórmons é assassinada em emboscada no México

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?