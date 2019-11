Silvio Santos está dando o que falar novamente! No último domingo (3), o dono do SBT promoveu um jogo de perguntas e respostas e, durante uma das rodadas, fez a saudação nazista “Heil, Hitler!“, que significa “Salve, Hitler!”

“Como se chama o pai de Adolf Hitler?”, perguntou Silvio. Como ninguém da plateia respondeu, ele começou a repetir a saudação. “Ninguém sabe? Ninguém sabe? Adolf Hitler? Heil, Hitler. Heil, Hitler.“

Até que, finalmente, uma mulher saiu da plateia e respondeu “Acho que é o capeta, é o demônio”. A resposta foi considerada correta pelo apresentador, que a entregou 50 reais.

É importante lembrar que Hitler foi líder do Partido Nazista e Chanceler da Alemanha entre 1933 a 1945. A ideologia política do partido liderado por Hitler acreditava que acreditava que a raça ariana era superior às outras e, por isso, deveria permanecer pura. Assim, os nazistas tentaram exterminar ou impor segregação excludente sobre os “degenerados” e grupos “anti-sociais”, como Judeus, homossexuais, ciganos, negros, deficientes físicos e mentais, Testemunhas de Jeová e adversários políticos.

O ápice dessa perseguição ocorreu quando o Estado alemão controlado pelo partido organizou o assassinato sistemático de cerca de seis milhões de judeus e cinco milhões de pessoas dos outros grupos-alvo, ato que ficou conhecido como o Holocausto.

A partir do minuto 12:15, do vídeo abaixo, é possível conferir o momento:

Nas redes, a repercussão da atitude de Silvio foi bem negativa. Muitos internautas ficaram revoltados com a saudação feita pelo apresentador, que, inclusive, é judeu.

É inadmissível, revoltante, incompreensível. Ele é Judeu, a família cristã fervorosa. "Heil, Hitler": Silvio Santos brinca com saudação nazista e a web reage. — ANGELA CASTRO (@alegnaamitaf58) November 4, 2019

o Silvio Santos mandou um "heil Hitler" ao vivo mesmo??????? — ℭ𝔞𝔯𝔬𝔩𝔦𝔫𝔢 | 𝔐ℭℜ 𝔦𝔰 𝔟𝔞𝔠𝔨 (@KinderIerovo) November 4, 2019

Não é a primeira vez que Silvio se envolve em polêmicas durante seu programa. No final do mês de setembro, o apresentador promoveu um concurso de Miss Infantil em que meninas de 7 a 8 anos desfilaram de maiô preto e eram avaliadas por seu corpo. O programa virou alvo de dois inquéritos no Ministério Público do Trabalho e na Promotoria de Justiça de Osasco e será investigado por sexualização infantil.

Além disso, também em setembro deste ano, Silvio chegou a ler em seu programa uma carta que recebeu de uma advogada o acusando de racismo e misoginia – discriminação, repulsa ou ódio por mulheres. Na ocasião, o apresentador chegou a se assumir misógino.

“Essa postura de Silvio Santos é misógina’. Eu não sei o que quer dizer misógina, mas é um nome bonito. Eu sou misógino! Gostei”, comentou na época.

