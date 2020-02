Juliana Alves: “Quero casar de noiva, bem tradicional”

Tradicional, a atriz quer se casar antes de morar junto com o namorado: “Se eu for morar junto,

não vou casar, né?”

Foto: Alan Teixeira

A trajetória de Juliana Alves é digna de um conto de fadas. A carioca de 28 anos foi bailarina do Domingão do Faustão e participou do Big Brother Brasil 3, passaporte para celebridades instantâneas brilharem por, no máximo, 15 minutos. Mas, sete anos depois, Juliana provou que podia muito mais e hoje arrasa, em Ti-Ti-Ti, como a misteriosa Clotilde.

Para completar, a bela ainda vive, há dois anos, um namoro dos sonhos com o também ator Guilherme Duarte. “Quero casar de noiva, bem tradicional. Quando a gente fala em morar junto eu penso bem, porque se eu for morar junto, não vou casar, né?! (risos)”, brinca.

Foi fácil cortar suas longas madeixas? O namorado aprovou o novo visual?

Guilherme está curtindo pra caramba! Ele gosta que eu mude e é legal porque mexe com a relação. Quando alguém muda o visual, parece que dá um frescor ao relacionamento.

E vocês já pensam em oficializar a união?

Começamos a namorar numa novela (nas gravações de Duas Caras) e estamos juntos há dois anos. Quero casar de noiva, bem tradicional… Quando a gente fala em morar junto, eu penso bem porque se eu for morar junto não vou casar, né (risos)?! Mas a gente é bem próximo. Estamos morando pertinho agora, então, fica bem melhor.

Como Clotilde surgiu na sua vida?

Bom, estou muito feliz de estar fazendo a novela, principalmente, porque é com o Jorge Fernando. Ele é muito especial, foi o primeiro diretor a acreditar em mim, não teve preconceitos e apostou no meu talento. Ti-Ti-Ti tem um sabor especial porque Jorge olhou no meu olho e falou: “Nossa, como você evoluiu! Quero você na minha novela”. Isso é um presente!

E como tem sido dividir a cena com Alexandre Borges e Claudia Raia?

Entrar no meio de um par romântico como Jacques Leclair e Jacqueline é realmente desafiador! E eles são maravilhosos! Sou fã deles desde sempre. Admiro muito a sua postura como profissionais. Claudia com essa coisa da dança e do musical que eu amo! Ah, eu fico alucinada! E Alexandre também é maravilhoso.