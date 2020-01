Josiane joga culpa de assassinatos para Régis em ‘A Dona do Pedaço’

Além de digital influencer e estelionatária profissional, Josiane (Agatha Moreira) também é uma assassina de mão cheia e já acabou com a vida de dois personagens em ‘A Dona do Pedaço‘. Tanto que nos próximos capítulos da novela veremos Camilo (Lee Taylor) se aproximando cada vez mais da verdade sobre os crimes, mas Josiane conseguirá jogar a culpa em outra pessoa.

Pra começar, Régis (Reynaldo Gianecchini) cairá na besteira de criar um álibi falso para Josiane. Ele dirá que estava com ela na hora dos assassinatos, como forma de livrar a culpa da filha da boleira. No entanto, em seu depoimento, Josiane mentirá sobre sua situação e dirá que não sabia onde estava Régis. Isso fará com que Camilo acredite que o culpado é o vendedor de vinhos. Mas Josiane estará disposta sim a consertar seu depoimento: ela exigirá que Régis volte a ser seu namorado.

E agora? Descubra lendo nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 30 de setembro – Josiane tenta prejudicar Régis

Josiane exige que Maria da Paz (Juliana Paes) lhe dê dinheiro, e diz que vai se vingar da mãe. Régis explica a Camilo que estava com Josiane no dia dos assassinatos. Sem ter pra onde ir, Josiane pede abrigo para Amadeu (Marcos Palmeira), mas desiste quando o pai pergunta de Fabiana (Nathalia Dill). Téo (Rainer Cadete) é outro que se recusa a oferecer um teto para a influencer. Agno (Malvino Salvador) fica (ainda mais) emocionadinho com Leandro (Guilherme Leicam).

Amadeu se esforça para descobrir o segredo entre Fabiana e Josiane. Joana (Bruna Hamú) é avisada de que precisa tirar Matilde (Laura Cardoso) da clínica de repouso. Josiane nega a versão de Régis e diz que ele não estava junto dela na hora das mortes.

Terça-feira, 1º de outubro – Josiane fica sem lar

Com o depoimento de Josiane, a influencer basicamente entregou a cabeça de Régis como assassino para Camilo. Rock (Caio Castro) se aproxima de Fabiana para descobrir o que ela esconde além do meme de “fui criada num convento”. Vivi (Paolla Oliveira) continua seu plano de se encontrar com Chiclete (Sergio Guizé).

Maria da Paz promete ajudar Joana. Leandro pede para ser apresentado à família de Agno. Josiane se irrita com proposta de emprego dada por Cornélia (Betty Faria). Na frente da família, Agno revela a relação com Leandro.

Maria da Paz sugere que Joana se mude com a avó para a antiga casa de Cornélia. Josiane precisa abandonar seu flat.

Quarta-feira, 2 de outubro – Josiane chantageia Régis

Josiane conhece seu novo apartamento e se revolta com as condições. Camilo chama Régis para depor. Fabiana vê Rock com Joana e planta uma sementinha da desconfiança na moça.

Maria da Paz mostra seus novos bolos para Fabiana e a ex-freira surta. Ao voltar para a fábrica, Fabiana exige que Abel (Pedro Carvalho) descubra a receita secreta de Maria da Paz. Josiane chantageia Régis para que ela o livre da cadeia, e o que ela pede é a volta do relacionamento.

Quinta-feira, 3 de outubro – Josiane ameaça Régis

Como Régis rejeita a oportunidade de voltar a namorar Josiane, ela diz que não mudará uma vírgula do depoimento. Fabiana tenta conseguir a receita nova de Maria da Paz. Leandro fica enciumado com os elogios de Agno a Abdias (Duda Nagle). Matilde encontra Maria da Paz e lembra do nome dela antes mesmo de ser apresentada. Eita, será que dona Matilde está alcoolizada como nesse GIF?

Régis procura Maria da Paz para pedir ajuda. Em seu novo trabalho, Josiane atende Sílvia (Lucy Ramos).

Sexta-feira, 4 de outubro – Maria da Paz é prejudicada

Josiane maltrata Sílvia, mas mesmo assim a dona do estabelecimento pensa em dar uma nova chance à funcionária. Fabiana pede para Rael (Rafael Queiroz) descobrir a receita de Maria da Paz. Régis se torna o principal suspeito das mortes.

Amadeu chama Maria da Paz para um jantarzinho. Usando Jenifer, Rael descobre a receita de Maria da Paz e manda para Fabiana. Camilo tem um surto de ciúme e destrói o celular de Vivi. Jenifer confessa ter roubado as receitas de Maria da Paz. Vivi e Kim vão à loja de Josiane e já estamos ansiosos para esse constrangimento.

Sábado, 5 de outubro – Josiane é demitida

Após maltratar mais uma cliente, Josiane é finalmente demitida da loja. Antero (Ary Fontoura) sugere que Régis acuse Camilo de perseguição. Maria da Paz coloca Fabiana contra a parede e depois demite Jenifer, que vai embora da novela. Márcio (Anderson di Rizzi) pede para Sueli (Samira Lochter) tomar cuidado com Fabiana. Cássia (Mel Maia) conhece Lauro, um homem muito suspeito. Fabiana tem um plano para prejudicar Maria da Paz. Sim, MAAAAIS um plano.