Josiane incentiva Régis a paquerar Maria da Paz em ‘A Dona do Pedaço’

Quem tem uma filha como essa não precisa de inimigos. Nos próximos capítulos de ‘A Dona do Pedaço‘, Josiane (Agatha Moreira) vai se revelar uma verdadeira cobra ao planejar contra sua própria mãe.

Ao saber que Régis (Reynaldo Gianecchini) tem uma dívida, Josiane dará a sugestão do playboy falido visitar Maria da Paz (Juliana Paes) e roubar alguma peça valiosa da casa de sua mãe. Pior que não vai parar por aí: a garota convencerá o namorado a flertar com sua mãe, para que eles possam ter acesso a todo o dinheiro de Maria da Paz.

Perigosa essa menina Josiane, heim? Mas não é só isso que acontecerá em ‘A Dona do Pedaço’, confira nosso resumo da semana:

Segunda-feira, 10 de junho – Josiane faz armadilha contra sua mãe

Rael (Rafael Queiroz) não consegue falar com Maria da Paz. Régis flerta com a protagonista da novela. Rock (Caio Castro) aceita o namoro fake com Josiane. Kim (Monica Iozzi) tenta resolver o problema de Vivi (Paolla Oliveira). Marlene (Suely Franco) continua caidinha por Antero (Ary Fontoura).

Josiane faz a falsa e finge interesse em conhecer a família de Amadeu (Marcos Palmeira). Fabiana (Nathalia Dill) agradece a oportunidade de emprego de Agno (Malvino Salvador), e vai trabalhar com Vivi. Josiane pede para Amadeu levá-la até sua casa, tudo para que ele flagre Régis com Maria da Paz.

Terça-feira, 11 de junho – Josiane consegue dinheiro com Maria da Paz

Amadeu discute com Maria da Paz, enquanto Josiane vai jogando gasolina nessa treta. Amadeu volta para casa e explica para Gilda (Heloísa Jorge) que não quer mais ver Maria da Paz nem coberta de canela na sua frente. Camilo (Lee Taylor) age de forma babaca com Vivi e Fabiana tenta aconselhar. Josiane e Régis fazem planos com o dinheiro de Maria da Paz.

Josiane tenta descobrir quanto Amadeu precisa para a cirurgia de Gilda. Maria da Paz dá dinheiro a Josiane depois de ouvir uma mentira, sem saber que a grana vai para o estúdio de fotografia que a garota pretende montar.

Quarta-feira, 12 de junho – Vivi Guedes tem receio da opinião de Camilo

Josiane pede sigilo a Kim sobre a origem do dinheiro para o estúdio. Fabiana tenta convencer Vivi a não se importar com a opinião de Camilo a respeito das fotos novas dela. Lyris (Deborah Evelyn) se encanta com Tono (Betto Marque), um entregador. Régis fica endividado com jogo. Antero avança na investigação para achar o pai de Eusébio (Marco Nanini). Gladys (Nathalia Thimberg) flagra seu filho mexendo no seu cofre.

Quinta-feira, 13 de junho – Régis rouba Maria da Paz

Régis confessa à mãe sua dívida com jogo. Josiane sugere que Régis visite Maria da Paz e roube algum objeto da casa para pagar sua dívida no jogo. Fabiana é apresentada a Rock. Vivi pede um tempo para Camilo. Edilene (Cynthia Senek) descobre que está grávida de Otávio (José de Abreu).

Régis visita Maria da Paz e Josiane ajuda o rapaz a roubar uma estátua. Maria da Paz descobre a ausência da estátua.

Sexta-feira, 14 de junho – Rael atira contra Maria da Paz

Maria da Paz desconfia de Rock. Camilo e Vivi reatam o namoro em menos de um capítulo.

Régis vende a estátua de Maria da Paz em um antiquário. Maria da Paz acusa Rock de roubo, e Eusébio fica indignado. Fabiana e Rock marcam um encontro. Rael ainda tem planos de matar Maria da Paz. Rock vai com Fabiana até um motel de quinta categoria. Rael pega o revólver e atira contra Maria da Paz.

Sábado, 15 de junho – Maria da Paz e Régis se beijam

Rael erra o tiro e Maria da Paz vai depor na delegacia. Josiane incentiva a mãe a se envolver com Régis.

Vivi é pedida em casamento por Camilo. Amadeu fica com Gilda após a cirurgia. Edilene tenta fazer um aborto. Maria da Paz e Régis se beijam.