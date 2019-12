Jornalista que distorceu notícias sobre Gugu e Isis Valverde sairá da Band

Colunista de celebridades do programa Melhor da Tarde, apresentado por Cátia Fonseca e que vai ao ar na Band, o jornalista Aaron Tura foi demitido da atração.

O estopim para a dispensa foi uma matéria publicada no site de Aaron, TV Foco, envolvendo Gugu Liberato, que morreu em novembro, nos Estados Unidos. A matéria trazia o título “Roberto Cabrini faz descoberta avassaladora na morte de Gugu e é ameaçado pela família”, em referência a uma reportagem do jornalista investigativo do SBT.

Mas o conteúdo da publicação foi desmentido pela família de Gugu, que negou ter sido procurada pela equipe de Aaron. O caso atraiu repercussão negativa para Aaron, que acumula polêmicas por conta do conteúdo publicado em seu site. Na semana passada, um matéria recebeu o título “Isis Valverde mostra os peitos em foto íntima e faz grande anúncio: ‘hoje tem'”; apesar da chamada, o clique em questão mostrava a atriz amamentando e a legenda “Hoje tem amor de mãe”.

Com tantas polêmicas, o diretor do Melhor da Tarde, Rodrigo Riccó decidiu pela demissão, confirmada pela emissora em nota. Como já há programas gravados, Aaron deve sair do ar apenas em janeiro.

Leia também: Em vídeo foto, Isis Valverde canta com o filho