Jornalista da BBC que entrevistou Diana faz revelação sobre a princesa

Mesmo antes de se casarem, o príncipe Charles e a princesa Diana já não eram felizes juntos. Ao menos é o que diz Angela Rippon, jornalista da BBC e última pessoa a entrevistar o casal antes do grande dia.

Participando do documentário “Charles e Di: A verdade por trás do casamento”, a jornalista assistiu por completo e pela primeira vez a entrevista que fez com o casal 38 anos atrás, na véspera das núpcias. Sua conclusão: Diana já dava sinais de que as coisas não iam bem.

“Quando eu os desejo uma vida feliz juntos, ele olha para ela e ela olha para o chão. […] Aquela expressão no rosto dela diz tanto… céus. Talvez já indicava o que estava por vir”.

“Com essa retrospectiva é possível perceber muito mais pela linguagem corporal, o que era dito, os olhares, reações. Eu tive a impressão de que o príncipe Charles era muito protetor com ela, que estava quase afundando na cadeira. Ela estava em um território novo, fora da zona de conforto”.

Rippon também recorda a presença de Michael Shay, assessor de imprensa da rainha, que não permitiu que Diana falasse sobre o vestido durante a entrevista.

“Quando entramos na sala, Michael ficou atrás de mim, fora da visão da câmera mas no campo de visão de Lady Diana. Não tenho certeza do quão confortável ele a fazia se sentir”.

“Coloque qualquer pessoa de 20 anos na frente de uma câmera de televisão e diga ‘Essa entrevista é sobre o dia mais importante da sua vida e vai ser vista por milhares de pessoas no mundo’. E tem esse homem atrás do entrevistador assegurando que você faça tudo certo. Quem não ficaria nervoso?”

A jornalista observa ter percebido que Diana só relaxou quando o assessor deixou o local. Foi quando ela pode enfim falar sobre o vestido.

“Ela uniu as mãos e disse ‘Oh, Angela, eu fiz a última prova há alguns dias e quando eu coloquei o vestido todas as garotas no ateliê aplaudiram e disseram que eu parecia uma princesa de contos de fadas’”.

