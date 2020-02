Joia Rara: Franz é preso pela suposta morte de Sílvia

Manfred está determinado a destruir Franz

Eternamente disposto a prejudicar Franz (Bruno Gagliasso), Manfred (Carmo Dalla Vecchia) usa de argumentos falsos para incriminar o meio-irmão.E um dia vai à delegacia e o denuncia como responsável pelo acidente que supostamente matou Sílvia (Nathalia Dill).

O canalha convence o delegado de que o pai de Pérola (Mel Maia) eliminou a esposa para poder ficar com Amélia (Bianca Bin), a mãe de sua filha.

Chamado ao distrito policial e interrogado, Franz fica indignado com as denúncias e se defende de forma veemente. Mas não consegue convencer a autoridade, que lhe dá voz de prisão.

Manfred, lógico, fica exultante, achando que ocupará o lugar do irmão nos negócios do pai e também no coração de Amélia. O que o vilão não imagina é: Sílvia está vivinha da Silva, se recuperando a cada dia na casa dos idosos que a acolheram e em breve vai voltar para acabar com sua alegria.