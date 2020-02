Ivete Sangalo invade Nova York

Ivete Sangalo faz shows em Nova York,

Miami e outros lugares

Foto: Valério Trabanco

Corpo sarado

Determinada a perder os quilinhos extras ganhos durante a gravidez de Marcelo, nascido em outubro, Ivete Sangalo, 37 anos, pretende fechar a boca e malhar muito para exibir um corpão invejável no palco internacional: “A meta é ficar sarada e gostosa. E, acima de tudo, preparada fisicamente para o Madison. Nada de chocolates, sorvetes ou afins”, escreveu a musa no Twitter.

Mordomias

Tratada como estrela de primeira grandeza pela gravadora Universal, a baiana recebeu carta branca para levar 15 pessoas, de graça, para o grande evento. Não faltarão voluntários para acompanhar a cantora. O difícil é saber quais deles serão os sortudos!

Quem pode, pode!

A musa terá à sua disposição um avião personalizado da companhia aérea TAM – um de seus patrocinadores -, que fará quatro voos especiais para levar os fãs da diva diretamente do Brasil para a badalada Nova York.

Turnê internacional

Antes da gravação de seu esperado – e planejado! – DVD internacional, no dia 4 de setembro, no Madison Square Garden, em Nova York, a estrela fará a alegria dos brasileiros em outras cidades americanas. No dia 28 de agosto, se apresentará na American Airlines Arena, em Miami, na Flórida, e no dia 1o de setembro animará o público de Worcester, em Massachusetts, no DCU Center.

Participações especiais

Por enquanto, estão confirmadas no espetáculo as participações do colombiano Juannes, do britânico James Morrison e de Seu Jorge. Detalhe: metade dos ingressos do show já está vendida. Quer comprar ingressos pela internet? Acesse o site.