Isabel é desmascarada e recebe ordem de prisão em ‘Espelho da Vida’

A gente ama ver uma vilã tocando o terror numa novela e aprontando um monte, mas também amamos quando a megera é desmascarada pelos demais personagens e é punida pelos seus crimes. Pois é isso que acontecerá com Isabel (Alinne Moraes) em ‘Espelho da Vida‘.

Após tentar seduzir Alain (João Vicente de Castro), produzir fake news para acabar com a imagem de Cris (Vitória Strada) e até mesmo dopar a protagonista, a vilã será entregue de bandeja após uma confissão de sua comparsa. Diante de todo o caso, só uma saída parecerá viável: a prisão da malvada.

Para saber o que mais de emocionante deve acontecer em ‘Espelho da Vida’, acompanhe nosso resumão da semana!

Segunda-feira, 11 de março – Dora descobre gravidez

Eugênio (Felipe Camargo), o pai maléfico da protagonista do passado, exige que sua filha expulse Maristela (Letícia Persiles) de casa. No meio disso, a moça revela para Cris que Gustavo Bruno já providenciou as passagens para a fuga. Infelizmente, não será uma fuga icônica tipo essa aqui:

–

No presente, a filha de Isabel revela o quanto gostaria de morar com a mãe e o pai no Rio de Janeiro. Lenita (Luciana Paes) conta para sua filha que Marcelo não é seu pai biológico. Dora descobre sobre a gravidez de Julia e fica CHO-CA-DA.

Terça-feira, 12 de março – Ferrou: Gustavo Bruno descobre a gravidez de Julia

Gustavo Bruno consegue proteger Maristela da fúria de Eugênio. No presente, Alain descobre que a psicanalista Letícia está a caminho do Brasil. Dora faz o que qualquer pessoa faria ao saber de uma gravidez: saiu contando para as pessoas. Principalmente Gustavo Bruno, a última pessoa que poderia saber sobre o filho de Julia e Danilo (Rafael Cardoso).

–

Quarta-feira, 13 de março – Eugênio descobre a gravidez

Numa daquelas coincidências da vida, Priscila (Clara Galinari) mostra para Daniel uma foto de Margot (Irene Ravache), que por outra coincidência é a mãe de sua vida passada. Cris procura pelas passagens que Eugênio escondeu para entregar a Maristela. Priscila conta para os adultos como viu o espírito de Felipe quando estava prestes a ser acidentada.

–

Após essa confraternização falando sobre espíritos obsessores, Alain convida Daniel para conhecer Rosa Branca. Gustavo espalha a fofoca e conta a Eugênio sobre a gravidez de Júlia.

Veja também



Quinta-feira, 14 de março – Gustavo Bruno provoca Danilo

Após descobrir a gravidez de sua filha, Eugênio pede para Gustavo não desistir do casamento. Pior ainda: ele ainda diz que o bebê não vai nascer. Como assim?

–

Bendita ajuda na fuga de Julia e depois avisa Piedade (Júlia Lemmertz) onde está a menina. Na prisão, Gustavo Bruno dá aquela provocada em Danilo.

Sexta-feira, 15 de março – Alain retorna a Rosa Branca

Repetindo a ameaça de Eugênio, Gustavo Bruno afirma que o filho de Danilo nunca nascerá. Julia se comunica por bilhetes com Piedade e Bendita. Margot segue com a teoria de que Isabel tem um dedo naquele episódio no qual Cris foi dopada por uma sopa maligna e ficou igual a Nazaré loucona:

–

Após passar um tempo no Rio de Janeiro, Alain, Isabel e Priscila voltam à cidade da novela.

Sábado, 16 de março – Isabel verá o sol nascer quadrado

No caminho, Priscila sente o espírito obsessor no carro. Sheila confessa que dopou Cris por ordens de Isabel. Louca para voltar o relacionamento com seu ex, Isabel tenta seduzir Alain na viagem de volta.

–

Intimada, Sheila revela todas as mutretas feitas por Isabel. Hildegard faz uns favores em troca de ajuda para separar Danilo de Julia. O delegado ordena que Isabel seja presa.