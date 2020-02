Isa TKM: Alex e Isa finalmente se beijam

Último capítulo: Após um show da banda,

o beijo apaixonado vai acontecer!

Foto: Divulgação

Depois de quase cinco meses de sucesso, a primeira fase da novela teen exibida pela Band chega ao final com surpresas. Todos no colégio pensam que Alex (Reinaldo “Peche” Zavarce) está louco por namorar Cristina (Milena Torres). Isso porque ela continua chantageando o gato. Quando o rapaz aparece com a pestinha na pizzaria, que voltou a pertencer aos Pasquali, a galera a ofende. Isa (Maria Gabriela Faría), porém, defende a encrenqueira. Logo após, a menina vê seu amor consolando a cobrinha e acredita que ele gosta dela.

Mais tarde, Cristina encontra Isa chorando e lhe entrega a carta de Stella (Dad Dáger), deixando-a arrasada por Alex não ter lhe falado sobre sua adoção antes. Isa, no entanto, entende que tudo não passou de um mal-entendido e faz as pazes com Alex e Cristina. É quando a loirinha se dá conta de que não vale a pena ficar ao lado de alguém que ama outra e decide deixar o caminho livre para a rival.

O ano letivo chega ao fim e a banda de Isa e Alex apresenta um show no colégio. No fim, o grupo é aplaudido e os pombinhos trocam o primeiro beijo, longo e apaixonado! Uma boa notícia! A Band já comprou a segunda temporada, que deverá ir ao ar ainda neste ano!

