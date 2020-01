Império: José Alfredo se desespera dentro do caixão

Parece que os planos de José Alfredo (Alexandre Nero) não deram tão certo como planejado. Dentro do caixão e já quase sem ar, o Comendador se desespera. “Não é justo… Do jeito que planejei, tinha que dar tudo certo”. Sem bateria no celular e desesperado, o “morto-vivo” grita por Josué, mas também não tem resposta.

TV Globo/Divulgação TV Globo/Divulgação

O atraso acontece, porque Josué atropela Salvador (Paulo Vilhena) a caminho do cemitério. Desesperado, ele até tenta fugir, mas é impedido pelas pessoas na rua que presenciaram a cena.

Dormindo entre as lápides está Cobra Coral. Na tentativa desesperada de ficar perto de seu amor, Cora (Marjorie Estiano) passou a noite no cemitério. Assim que Josué chega, inicia-se o resgate. Ele abre o caixão, sacode o Comendador, que está desmaiado, mede sua pulsação e nada. O “morto-vivo” permanece imóvel! Desesperado com a possibilidade de perder o patrão, o fiel escudeiro cai em prantos.

De repente, José Alfredo recobra a consciência grita o nome de Josué. A voz do Comendador ecoa no local e Cora, que até então estava dormindo, acorda. Será que a maluca vai descobrir toda a verdade e atrapalhar os planos de Zé Alfredo?

A cena vai ao ar nesta segunda-feira, (22).