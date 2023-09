Fernando Botero, pintor e escultor colombiano, morre aos 91 anos

O icônico pintor e escultor colombiano Fernando Botero, considerado um dos artistas latino-americanos mais influentes do século XX, faleceu aos 91 anos. A informação foi confirmada pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na manhã desta sexta-feira (15).

Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes. El pintor de nuestra violencia y de la paz. De la paloma mil veces desechada y mil veces puesta en su trono — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2023

“Morreu Fernando Botero, o pintor das nossas tradições e imperfeições, o pintor das nossas virtudes. O pintor da nossa violência e da paz”, postou Petro na rede social X, antigo Twitter.

Posteriormente, os meios de comunicação locais revelaram que o falecimento ocorreu por conta de uma pneumonia. Após ficar dias sendo tratado em um hospital no norte da Itália, onde vivia há décadas, Fernando não resistiu.

Impacto de Fernando Botero na arte

Botero, reconhecido como o mais renomado pintor colombiano do século XX, distinguiu suas obras pela representação de figuras humanas robustas ou voluptuosas, em uma série de referências irônicas, paródicas e nostálgicas relacionadas à história da arte, à vida política e social.

Seu impacto foi tão grande, que as características singulares de suas obras receberam o nome de “Boterismo”, se convertendo em um estilo.

Transmitindo humor, leveza e delicadeza, o artista contou com várias exposições na Europa, América do Norte e América do Sul, sendo premiado com o Primeiro Intercol, em Bogotá. Seu legado marca presença nos principais museus do mundo.