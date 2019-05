A reação da rainha ao rever sua primeira coroa

Em documentário exibido pela BBC, a rainha Elizabeth II contou detalhes de sua vida e do dia de sua coroação, em 1953. Ela fala principalmente sobre o peso e o tamanho de sua coroa.

A coroa que a rainha usou no final de sua coroação e na maioria dos eventos reais desde então é a mesma de seu pai, Rei George VI, composta por 2.868 diamantes, 17 safiras, 11 esmeraldas e centenas de pérolas. No entanto, com a morte do rei, a coroa foi levemente modificada para se adaptar à cabeça da nova rainha, então com 27 anos.

Ao rever a primeira versão da coroa em um vídeo, a Rainha comentou sobre a diferença de tamanho entre as duas. “É muito menor, não é? Quando meu pai usava era muito mais alta”, diz.

A Rainha também disse que ela e seu pai tinham o formato de cabeça bem parecido por isso não foi necessário fazer tantas alterações. Sobre o peso, ela afirmou que a coroa é muito pesada. “Você não pode nem olhar pra baixo para ler o discurso. Se você abaixar a cabeça, seu pescoço pode quebrar”, contou em tom bem humorado.

Coroação da Rainha Elizabeth II

“A Coroação” dura pouco mais de 1 hora e tem um tom informal. No documentário, a rainha também comenta sobre a infância de seus filhos e bastidores dos eventos oficiais da Realeza Britânica.

Confira um trecho do documentário:

