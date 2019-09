Maju Coutinho, Fernanda Gentil e Nathalia Arcuri estreiam programas na TV

A TV aberta está com várias estreias programadas para esta segunda-feira (30). Maju Coutinho é a primeira delas, iniciando seu novo cargo na bancada do Jornal Hoje. Na parte da tarde, a Globo também estreia o programa Se Joga, apresentado por Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla. No final da tarde, estreia Éramos Seis, a nova novela das seis da emissora. Há, ainda, a volta de Geraldo Luís no Balanço Geral, da TV Record. E por fim, a Band também faz sua aposta com Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!, apresentado por Nathalia Arcuri. Ufa!

O novo Jornal Hoje contará com cenário atualizado e novos formatos. A apresentação de todo o noticiário será feita em pé, diferentemente do que foi feito por anos por Sandra Annenberg. “Busco uma comunicação fluída da notícia, uma linguagem mais conversada. Já estava acostumada a ficar de pé, na previsão do tempo. Para mim, essa possibilidade de movimentação facilita a comunicação”, explicou Maju ao F5, da Folha de S. Paulo. O jornal estreia às 13h20.

Já o novo programa de entretenimento da Globo, Se Joga, promete muita diversão aos telespectadores, misturando fofoca, humor, games e astrologia. “Esperem desse trio muita bagunça organizada, barulho, risada, algumas gafes, claro. Ninguém é de ferro. Tem quadro de moda e beleza, celebridades, muitos famosos participando”, disse Gentil ao GShow. O programa substituirá O Álbum da Grande Família, indo ao ar às 14h.

Para encerrar as estreias na TV Globo, Éramos Seis é a nova novela das seis. O remake, escrito por Ângela Chaves, traz como protagonistas Glória Pires, como Lola, e Antonio Calloni, como Júlio. Estreia às 18h30.

Na Record, Geraldo Luís volta a bancada do Balanço Geral com a ida de Reinaldo Gottino para a CNN. O noticiário bate de frente com as estreias da Globo e da Band, mas isso não preocupa o apresentador. “Estou feliz, respeito muito meus concorrentes, mas estamos aqui, à frente de uma grande emissora, de um grande programa que já balança a concorrência e com esse time que me deixa muito à vontade, mas principalmente com o time que me carrega na alma”, afirmou também ao F5. O programa estreia às 11h15.

Por fim, a Band estreia o programa Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!, onde Nathalia Arcuri irá ajudar uma família por semana a quitar suas dívidas e dará dicas sobre finanças. “Temos de tudo, gente que está desempregada e que ganha R$ 30 mil por mês, e aquelas que não fazem ideia do tamanho da dívida que tem”, contou ao F5. A jornalista já tinha um canal no YouTube com o tema, o Me Poupe!, e agora terá seu próprio reality show, a partir das 22h45.

