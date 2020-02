Grazi Massafera: “Todo meu tempo livre é para estar com minha filha e meu marido”

Grazi Massafera, estrela da próxima novela das 6h da Globo

Foto: Divulgação

Flor do Caribe, próxima novela global das 6h, que estreará dia 11 de março, é a primeira de Grazi Massafera após ter tido a filha, Sofia, de 9 meses. E o fato de exercer uma atividade vista como glamourosa não livra a estrela de dar duro, como toda mulher, para conciliar a vida de mãe, profissional e esposa. O que, para ela, não deixa de ser um prazer.

“Todo o tempo que tenho livre é para estar com minha filha e namorar meu marido”, confirma Grazi, que levou a bebê, fruto do casamento com o ator Cauã Reymond, para o Rio Grande do Norte e a Guatemala, onde foram gravadas as primeiras cenas da trama. Finalizadas as viagens profissionais, a musa seguiu com sua princesa rumo ao Havaí para se juntar a Cauã, que curtia férias após viver o problemático Jorginho de Avenida Brasil.

Como você define a Ester?

É uma menina sonhadora, otimista, bem-humorada, esforçada e que trabalha desde cedo. No início da trama, ela é guia turística.

Nessa descrição dá para perceber pontos que se identificam com sua própria história…

Sempre tem, né? Precisamos buscar dentro de nós o que podemos emprestar ao personagem. Até mesmo sentimentos que temos e são um pouco desconhecidos. Todo ser humano é um baú de surpresas.

O que a motivou a aceitar esse convite?

Trabalhar com o Jayme (Monjardim, diretor), com quem fiz minha primeira novela (Páginas da Vida, 2006). Voltar a ser dirigida por ele é superestimulante. Admiro o respeito com que trata os atores dentro do set. Gosto e funciono melhor atuando de maneira calma. Não sei agir com muita tensão.

Sua segunda novela foi Desejo Proibido, também de Walther Negrão. Isso a teria influenciado?

Sim. Fazer outra novela dele é especial. Todos esses fatores facilitam que eu deixe a Sofia em casa. Minha mãe trabalhou desde bem cedo. Minha filha nasceu num mundo muito dourado. Então, para ela, também será importante ver a mãe se realizando.



Grazi e a pequena Sofia

Foto: Ag.News

E quem cuida da pequena quando você está fora?

Tenho uma babá maravilhosa, que já é um anjo da guarda em minha vida. Duas, porque tem uma para o fim de semana, pois no domingo preciso decorar os textos. No meu tempo livre não faço nada a não ser ficar com a Sofia e namorar meu marido (risos).

Você optou por levar a bebê nas gravações no exterior?

Sim. Sofia foi para todos os lugares comigo. É uma menina superviajada (risos)! Deve até estar estranhando ficar em casa agora. Tenho que dar um jeito de botar essa criança para a rua (risos). Ela foi à Guatemala, ao Rio Grande do Norte… Vai para São Paulo direto comigo e ainda foi ao Havaí.

Você perdeu bastante peso recentemente. Fez dieta?

Quando não malho, emagreço, por causa da perda de massa muscular. Preciso me exercitar para engordar. E hoje tenho uma alimentação bem balanceada. Claro, não abro mão do prazer, porque sou descendente de italianos, mas me tornei adepta da ayurveda (método indiano que ensina a extrair o melhor dos alimentos). Tento também cortar frituras. Venho conseguindo, porque o Cauã não come nada frito. Mas, quando saio para almoçar e jantar fora, não resisto (risos).

Foi a gravidez que estimulou você a mudar nesse sentido?

Foi. Desde que engravidei, queria gerar minha filha com os melhores tipos de alimentos possíveis. A não ser nas duas últimas semanas, em que não aguentava de fome. Era muita ansiedade (risos)…

Fez alguma preparação específica para o papel?

Sim. Aprendi a dirigir bugue em Fernando de Noronha (PE). Ele é um pouco mais duro que os outros carros. Mas a Ester só dirige esse veículo na primeira fase da trama. Agora chegaram novos capítulos em que ela tem uma ONG (Organização não Governamental), e estou começando a pesquisar um pouco sobre esse tema. Meu pai na ficção é judeu, então fui ver alguns documentários, li livros sobre o holocausto…

Você viverá um triângulo amoroso com Henri Castelli e o estreante Igor Rickli. Como está a parceria com eles?

Não conhecia pessoalmente nenhum dos dois. Por incrível que pareça, eu e o Henri gravamos pouco, porque logo no início do folhetim o personagem dele some. Já com o Igor, que é um ator de musical e teatro, gravei bastante. Flor do Caribe é a primeira novela dele e está sendo bem legal.

Você demonstra evolução como atriz. O que a diferencia da primeira novela para essa?

Todo o entendimento do trabalho. Com o tempo vamos ganhando experiência, claro. Quero seguir aprendendo para poder melhorar sempre.