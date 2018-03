Pela primeira vez a modelo Gisele Bündchen, 37 anos, falou sobre assédio no mundo da moda. Em entrevista ao jornal norte-americano The Wall Street Journal a top model revelou casos próprios e relatados a ela enquanto frequentava as grandes passarelas ativamente.

“Encontrei pessoas muito legais e amáveis, mas algumas vezes trabalhei com pessoas não tão legais. Já ouvi inúmeras histórias de terror“, disse Gisele. Entre as experiências negativas que a modelo guarda consigo dos tempo de passarela está uma comparação entre ela e um cabide feita por um superior: “Me disseram que eu era apenas um cabide e estava ali para vender.”

Para Gisele, parte da culpa dos frequentes casos de assédio na indústria da moda pode ser creditada às agências. “Se existe alguém responsável pelas modelos, são os agentes (…) Como você espera que uma menina como eu, que saí do Brasil para ir morar em Nova York aos 16 anos saiba o que vai acontecer? Não conhecia nenhuma dessas pessoas, não tinha ideia. Mas os agentes trabalham com isso há 20 anos. Eles sabem.”

A gaúcha ainda lembra que a sociedade vive um momento crucial para realizar transformações. “É um momento importante para as mulheres. Não só nos negócios, é muito maior. É cultural, estamos vivendo o fim daquela coisa patriarcal ‘só porque eu sou um homem poderoso, posso fazer o que quiser’.”

