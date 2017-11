Gisele Bündchen deixa de ser a modelo mais bem paga do mundo

Todo reinado chega ao fim, mesmo para Gisele Bündchen, 37 anos. Após 15 anos sendo a modelo mais bem paga do mundo, segundo a Forbes, ela foi desbancada este ano. Quem levou a melhor foi Kendall Jenner, 22 anos.

Desde 2002, era Gisele quem figurava no topo da lista da revista americana de economia entre as modelos. Desta vez, no entanto, ela ficou em segundo lugar com um faturamento anual de 17.5 milhões de dólares – enquanto Kendall faturou 22 milhões de dólares em 2017.

A Forbes atribui o crescimento da integrante do clã das Kardashians à sua conta de Instagram bombada com 85 milhões de seguidores (Gisele tem 13,5 milhões), onde ela divulga as propagandas que participa. Entre junho de 2016 e junho de 2017, ela recebeu ofertas generosas de marcas como Estée Lauder, La Perla e Adidas.

Além disso, Kendall fatura com o reality show da família – Keeping Up With The Kardashians –, com a linha de roupas que divide com a irmã caçula Kylie e com publicações pagas em suas redes sociais.

Gisele segue com contratos gordos, como com as fragrâncias de Carolina Herrera, os sapatos da Arezzo, e a joalheria Vivara, mas este ano ela recebeu 63% a menos em relação a 2016, quando faturou 30.5 milhões de dólares.