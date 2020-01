“Gaiola”? “Villa Mix”? Entenda quais são os grupinhos do BBB19

Ao jogar duas dezenas de pessoas numa casa cercada de câmeras, uma tendência que observamos é que esses confinados costumam se agrupar de acordo com interesses, hobbies e vivências. Assim nascem os famosos grupinhos do BBB, que nada mais são que um coletivo de brothers que se unem para sobreviver mais tempo na casa.

O BBB19 não é diferente e apresentou para o público uma divisão bem nítida de participantes na casa, que de certa forma reflete até mesmo a polaridade do Brasil atual. Se você está chegando agora no reality e não sabe o que está acontecendo, preparamos esse guia para você compreender quais são os grupos dessa temporada.

Grupo da Gaiola

Para entender esse grupo, vale a pena explicar o que é essa tal “Gaiola”. Existe no Rio de Janeiro um baile funk popular chamado “Baile da Gaiola“, e esse evento reúne milhares de pessoas ali na rua mesmo. Como se fosse um grande bloco de carnaval, o baile arrasta uma multidão de jovens (boa parte deles moradores de periferia) que vão à festa como forma de diversão.

O grupo da Gaiola no BBB19 é composto também pelas pessoas mais “excluídas” da sociedade. Temos nesse grupo Rodrigo, Danrley, Rízia, Gabriela, Elana, Hana e Alan. Também chamados às vezes de “desconstruídos”, é o grupo que não só debate e promove reflexões sobre a sociedade, mas também aproveita para ir até o chão sempre que aparece uma oportunidade.

Outro elemento que une boa parte dos integrantes desse grupo mais popular é a vida com poucos privilégios e a cor da pele (não é coincidência que todos os participantes negros do BBB19 ficaram juntos), não que isso seja fundamental para “participar”.

Grupo do Villa Mix

Em oposição ao grupo da Gaiola existe o Villa Mix. Esse apelido, criado nas redes sociais, pega emprestado o nome de uma famosa balada sertaneja que existe em uma área nobre de São Paulo. Além da localização, a casa de shows é conhecida por reunir um público de alto poder aquisitivo e estilo de vida mais “ostentativo”.

O grupo do Villa Mix do BBB19 é aquele famoso coletivo de pessoas com conversas mais frívolas e que em outra edição do programa sairia pulando na piscina gritando “aha uhu o big brother é nosso“. Diego, Isabella, Maycon, Tereza e Carolina podem até não ser (em maioria) pessoas endinheiradas, mas que acabaram se juntando em oposição ao grupo adversário na casa. O Villa Mix do BBB19 também foi marcado por diversos comentários infelizes e comportamentos infantis. Gustavo, ex-membro do grupo, atacava Hana por ser uma mulher com atitude, já Diego declarou recentemente que mulher não pode usar roupa curta.

Em questão de número de pessoas parece até uma comparação injusta com a Gaiola, mas ainda tem um terceiro grupo a ser discutido!

Grupo da Paula e da Hariany

Além da Gaiola e da Villa Mix, o grupo composto por Paula e Hariany é um anexo do Villa Mix, mas ainda independente. Elas se identificam com o pessoal do Villa Mix em pensamento e atitudes (Paula inclusive é a atual campeã nacional de frases preconceituosas numa edição do BBB), mas não se consideram parte do grupo. Pelo contrário, Paula e Hariany estão sempre orbitando os demais colegas de confinamento e se juntam apenas em provas ou em combinação de voto.

Com os três grupos bem definidos, resta ver qual deles vai conseguir a vitória no final do programa. Você aposta em quem?