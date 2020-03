Blogueira Gabriela Pugliesi é diagnosticada com o novo coronavírus

A digital influencer Gabriela Pugliesi informou aos seus seguidores no Instagram que está com o novo coronavírus. A blogueira anunciou ontem que estava com febre, 38,8°C, tosse e outros sintomas similares a uma gripe, por isso procurou um hospital em São Paulo.

Os sintomas apareceram depois que Pugliesi voltou do casamento da irmã, a também influencer Marcella Minelli, com o empresário Marcelo Torinho, na Bahia. Na terça-feira, 10, um dos convidados informou que tinha sido diagnosticado com o Covid-19. Ao Estadão, um dos presentes descreveu seus sintomas. “Sinto como se fosse uma gripe normal, com febre de 38ºC e dores pelo corpo. Estou repousando em casa mesmo, mas com muita tranquilidade”, comentou.

A festa contou com aproximadamente 500 pessoas em Itacaré, no sul da Bahia, no último sábado (7), mas antes disso aconteceu uma outra festa na sexta-feira (6), na qual muitos convidados ficaram na chuva. Por conta dessa condição meteorológica, algumas pessoas acreditavam estar gripadas. Boa parte dos familiares e amigos retornou da celebração no mesmo voo, com destino a São Paulo.

“Nem passava pela minha cabeça [o diagnóstico]. Tenho que me cuidar, ficar isolada e descansando[…]. Já tava tomando remédio pra gripe e vou continuar com essa medicação. Tenho que cuidar da minha saúde”, explicou a empresária, que permanecerá em isolamento na sua casa em SP. Pugliesi também informou que outros convidados tiveram o resultado positivo para o teste do coronavírus. “Espero que as pessoas fiquem bem”, concluiu.

