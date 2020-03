Ela comprou a briga contra o Coronavírus

Quando ela ainda estava se formando em medicina, no final dos anos 1980, o mundo foi surpreendido por um novo (na época absolutamente letal) vírus: HIV. Para piorar o cenário, ao dar luz à sua primeira filha, Deborah Birx precisou de transfusão de sangue. Em 1983, não havia ainda noção da existência do HIV, portanto nenhum dos cuidados hoje tão triviais eram realidade. Ao ouvir que ela teria que receber a transfusão, Birx conseguiu dizer apenas uma coisa antes de perder a consciência: “não deixem que façam a transfusão”, ela gritou para o marido. Contra a orientação dos médicos, ele ouviu sua mulher e ela não recebeu a transfusão. Birx já tinha lido sobre o estranho vírus e que ele era transmitido por sangue. Seu grito salvou sua vida. Após acordar – viva e mãe de uma menina – o sangue que ia receber foi testado. O resultado para HIV foi positivo.

Deborah Birx já confrontou enigmas da saúde que a ciência conseguiu controlar (mas ainda não erradicar), por isso ela é considerada um dos fortes nomes para conseguir freiar a pandemia que está unindo o mundo no pior dos sentimentos: o pânico.

Quando AIDS surgiu matando tantas pessoas, Birx colocou sua tristeza como o motivador para mudar o cenário de desolação.

“Quando você estuda medicina e está nos anos 1980 e tem toda essa tecnologia e habilidade para diagnosticar tudo, quando você não apenas não conseguia fazer o diagnóstico mas tampouco sabia qual era o problema e como tratá-lo, era devastador”, ela disse em uma entrevista no ano passado.

No meio acadêmico e médico, Birx ganhou respeito e passou a ser referência. Pode-se dizer que sua dedicação de parar o HIV e a AIDS salvou milhões de vidas. Por isso é tão importante que ela tenha comprado a briga contra o Covid-19. Birx foi destacada pelo Governo Americano para ser uma das 3 pessoas para encontrar uma resposta rápida para a pandemia do coronavírus.

Quando se trata de salvar vidas, a médica que fez parte da equipe de Saúde do Governo Obama não tem partido. Ela quer salvar vidas e é o que importa.

Na administração de Barack Obama ela estava à frente do programa contra a AIDS e, segundo dados do Governo americano, conseguiu salvar algo em torno de 17 milhões de vidas. Como o ex-vice secretário de estado dos Estados Unidos, John Kerry disse uma vez: “ao saber da existência do vírus a fez pensar não apenas nos perigos da nova doença, mas sobre a responsabilidade que ela tinha de lutar contra ela”, ele disse.