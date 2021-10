Jennifer Aniston ficou abalada após a morte de James Michael Tyler

25 out 2021, 14h59

Por Da Redação 25 out 2021, 14h59

James Michael Tyler, ator conhecido por interpretar Gunther em “Friends“, morreu na manhã deste domingo (24), aos 59 anos por conta de um câncer de próstata. Em junho deste ano, ele revelou que estava lutando contra a doença, que já estava em estágio avançado.

O personagem era gerente do Central Perk, café que o elenco sempre se encontrava, e admirador apaixonado de Rachel, personagem de Jennifer Aniston. “Friends não seria o mesmo sem você. Obrigado pelas risadas que você trouxe para o programa e para as nossas vidas. Sentiremos muita falta”, afirmou a atriz em suas redes sociais.

Outros atores da série também se pronunciaram sobre a morte de James. “Nós demos muitas risadas, amigo. Sentiremos a sua falta, meu amigo”, afirmou Matt LeBlanc, em seu perfil no Instagram.

David Schwimmer, ator que deu vida ao Ross, postou: “James, obrigado por desempenhar um papel tão maravilhoso e inesquecível em Friends e por ser um cavalheiro de coração tão grande e sempre dentro e fora da tela. Você fará falta, amigo”.

Os criadores da série, Marta Kauffman e David Crane, divulgaram um comunicado em conjunto que fala sobre a personalidade “doce e gentil” do ator.

“Quando ele começou como figurante em ‘Friends’, seu espírito único chamou nossa atenção e sabíamos que tínhamos que fazer dele um personagem. Ele tornou o amor não correspondido de Gunther incrivelmente identificável. Nosso coração está com sua esposa, Jennifer Carno”, dizia o texto.

De acordo com as informações divulgadas pelo site TMZ, James morreu “tranquilamente” em sua casa em Los Angeles. Quando ele revelou a luta que travava contra o câncer, o ator afirmou que o tumor passou por “mutações” durante a pandemia e se espalhou por toda sua espinha, fazendo com que James não pudesse mais andar.

“É um câncer em estágio 4, o câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, você sabe, ele provavelmente vai me pegar”, afirmou na época. James Michael contou ainda que descobriu a doença durante um exame de rotina e começou um tratamento hormonal.