Ana Maria Braga sofre uma queda em casa e não apresenta Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga será substituída nesta segunda-feira (25) por Fabricio Battaglini e Thalita Morete. É que Ana sofreu uma queda em casa no fim-de-semana e se machucou. Ela precisou ser atendida no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde ficou internada para fazer exames e ser observada. Segundo reportagem do G1, Ana passou por tomografia e está bem.

Na semana passada, a apresentadora comemorou mais um aniversário no comando do Mais Você. Ela não conteve as lágrimas enquanto realizava um discurso em homenagem aos 22 anos de trajetória do programa. A apresentadora relembrou com muito saudosismo de Tom Veiga, o interprete inesquecível de Louro José, que também era seu amigo e companheiro de longa data.

Tom Veiga, ator conhecido nacionalmente pelo personagem ao qual deu vida por tantos anos, morreu em em novembro de 2020 em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, causado por um aneurisma.