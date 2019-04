Flagra inédito: veja o bebê de Isis Valverde

View this post on Instagram

Ísis Valverde é fotografada com o filho, Rael, pela primeira vez Isis Valverde aproveitou tarde para passear com o filho em shopping do Rio de Janeiro Isis Valverde foi fotografada dando um passeio por um shopping do Rio de Janeiro, nessa sexta-feira (5), com Rael, seu filho com o marido, o modelo André Resende. Esta foi a primeira vez que a atriz foi fotografada ao lado do bebê por um paparazzo. O rostinho do menino, de quatro meses, ainda não havia sido mostrado. #isisvalverde