Fernanda Machado compartilha reação do filho ao anunciar gravidez

A atriz Fernanda Machado escolheu a véspera de Natal para anunciar nas redes sociais que está grávida novamente.

Emocionada, ela se pronunciou no perfil do Instagram: “E nós fomos abençoados com o maior milagre de todos novamente!”,

Aos 39 anos, a atriz contou que está na 15ª semana de estação e que estava ansiosa para compartilhar a notícia com os fãs: “Já tava na hora de compartilhar, porque a barriguinha já tá começando a aparecer. Demoramos um pouquinho dessa vez pra contar pro Lucca, ele já tava bem desconfiado, mas foi uma alegria enorme! Seguimos rezando, e com pensamento positivo pra que tudo corra bem! Gratidão infinita, amor sem fim!!!”

A declaração surgiu na web acompanhada por um vídeo em que Fernanda e o marido Robert Riskin aparecem dando a notícia para o filho. O casal entregou uma camiseta ao menino em que está escrito “o irmão mais velho mais legal” em inglês.

Ainda neste ano, no mês de Abril, Fernanda recorreu às redes sociais para revelar que havia sofrido um aborto espontâneo, após cerca de 2 meses e meio de gestação.

