10 receitas veganas e deliciosas do Pinterest para fazer no fim do ano

Quando falamos em Natal a primeira coisa que vem na nossa mente é a comida. Afinal, não dá para imaginar esta celebração sem ter o famoso arroz com passas ou o tradicional pavê para fazer as piadinhas de “é pavê ou pra comer?”.

Pensando em agradar a todos os gostos e estilos de vida, a equipe de CLAUDIA junto com a plataforma de inspiração Pinterest selecionou alguns pratos veganos para preparar no Natal. Além de deliciosos, eles são fáceis de fazer e não vão te dar dor de cabeça na hora de cozinhar.

Confira 10 receitas veganas do Pinterest para fazer no fim do ano:

Escondidinho Vegano de Cogumelos com Purê de Abóbora

Ingredientes

1/4 de uma abóbora cabotiá grande

1/2 xícara de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal pimenta do reino moída na hora a gosto

1 xícara (200g) de cogumelo shitake fatiado

1 1/2 xícara (200g) cogumelo shimeji sem os talos grandes

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 cebola grande picada

1 dente de alho picadinho

1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto (opcional)

3 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de sal tomilho a gosto cebolinha a gosto

Mousse de Chocolate Vegana

Ingredientes