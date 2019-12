Sua amiga secreta é fashionista, sensual, clássica ou moderna? Inspiradas nas famosas, ajudamos na difícil missão de eleger o presente ideal – ou, se preferir, escolher um para você!

Céline Dion

A cantora tem desfilado um look melhor que o outro, tornando-se a queridinha do mundo da moda. Seu estilo inclui peças marcantes, com paetês, texturas metalizadas e mangas volumosas. Não dá para passar despercebida! Na maquiagem, ela gosta de toques de ousadia. Não abre mão de sombras cintilantes e cílios poderosos.

Vestido de cetim com paetês, Zara, R$ 379* Perfume Twilly D’Hermès Eau de Poivree, Hermès, R$ 699* Sandália de couro, Schutz, R$ 420* Blusa de seda, Tommy Hilfiger, R$ 585* Paleta de sombras Le Prismissime N02, Givenchy, R$ 299* Óculos de acetato, Fendi, R$ 1 710* Bolsa de couro, Soleah, R$ 971* Máscara para cílios Damn Girl!, Too Faced, R$ 159* Calça de material sintético, MSGM, na Farfetch, R$ 3 308*

Ashley Graham

A exuberância de fendas, decotes, rendas e drapeados marca as apostas da modelo americana. Para arrasar com a pele à mostra, ela investe em bastante iluminador corporal. Seja noite ou seja dia, o make tem contorno bem definido com bronzer e blush.

Vestido de seda, Zimmermann, na Farfetch, R$ 3 285* Calça de material sintético, Zara, R$ 149,90* Sutiã de renda, Loungerie, R$ 99,90* Quarteto de blush Magical Holiday All In One Face Palette, Kiko Milano, R$ 169,90* Saia de couro, Carol Rossato, R$ 698* Iluminador corporal Glow Body Stick, Becca, R$ 259* Body de renda, Amaro, R$ 134,90* Woman Eau de Parfum Intense, Ralph Lauren, R$ 639* Óculos de acetato, Havaianas, R$ 280* Clutch de acrílico, Zara, R$ 199* Sandália de couro, Carrano, R$ 321*

Meghan Markle

Desde que se tornou duquesa de Sussex, o estilo da atriz americana ficou mais minimalista e clássico. Não faltam blazers de alfaiataria, saias ajustadas e escarpins de bico e salto finos, atemporais. Ela também adora chapéus. A maquiagem é sempre discreta, com tons de marrom e pouca cintilância.

Vestido de seda, Cholet, R$ 989,90* Maxxi Palette de Sombras Intensa, Una, Natura, R$ 135,90* Batom stick, cor Bulbine, Phebo, R$ 53* Escarpim de couro, Schutz, R$ 370* Colônia Rose & Magnolia, Jo Malone, R$ 730* Blazer de afaiataria, Amaro, R$ 289,90* Chapéu de palha, Chapéus25, R$ 99* Saia de sarja, Amaro, R$ 209,90* Bolsa de acrílico, Estilé, R$ 869*

Kerry Washington

Seria preciso fazer vários ajustes no armário de Olivia Pope, personagem da atriz na série Scandal, para que ele se adaptasse à vibe hi-lo de sua intérprete. Kerry mistura peças básicas com itens maximalistas com maestria. O mesmo vale para suas escolhas de beleza. Não raro, combina olhos neutros com boca poderosa ou vice-versa.

Blusa de tricô, Renner, R$ 89,90* Saia de seda, Boss, R$ 2 090* Eau de Parfum Fever, Jimmy Choo, R$ 499* Sandália de couro, Clemence, no Gallerist, R$ 474* Esmalte, cor Gertrude, Granado, R$ 25* Anel de prata com pedras, Vivara, R$ 510* Sombra, cor Argentina, Nars ,R$ 109* Saia de poliéster, Carol Bassi, no Shop2gether, R$ 998* Óculos de acetato, A.Brand, R$ 548*

*Preços consultados em Novembro/2019. Sujeitos a alteração