Fernanda Gentil estreia no comando de programa na rede Globo

Hoje foi dia de estreias na Rede Globo. Maria Júlia Coutinho assumiu o comando do Jornal Hoje e deu boas vindas para os apresentadores do novo programa do canal, o Se Joga.

Fernanda Gentil, Fabiana Karla e Érico Brás aproveitaram a ocasião em que entraram ao vivo durante o Jornal Hoje e colocaram Maju para jogar o ABC do Brasil. A jornalista teve 30 segundos para responder o maior número de perguntas sobre o tema televisão e ela mandou muito bem.

Se Joga começou de uma maneira bem divertida, com Gentil saindo de uma geladeira. A atitude fez referência aos nove meses em que a apresentadora ficou longe da televisão.

Confira alguns dos momentos do primeiro episódio do programa:

